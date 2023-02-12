Краснодарские бизнесмены подарили Новой Каховке два автомобиля скорой помощи

Автопарк Новокаховской больницы пополнился двумя автомобилями скорой медпомощи. Машины приобрели и передали в медучреждение краснодарские предприниматели, сообщил председатель правительства Херсонской области (экс-мэр Краснодара) Андрей Алексеенко.

Он отметил, что спецавтомобили «необходимы как воздух».

«Неравнодушные люди в Краснодарском крае. Руководители предприятий увидели эту ситуацию и приобрели два автомобиля целенаправленно сюда, в Новую Каховку, чтобы люди могли своевременно получить медицинскую помощь»,— прокомментировал Андрей Алексеенко.

По словам министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева, в Новой Каховке много минно-взрывных травм. На базе подаренных автомобилей можно оказать абсолютно любую экстренную помощь, они оснащены всем необходимым.

Наталья Решетняк

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