«Сибирь» потерпела крупное поражение от «Металлурга» в домашнем матче чемпионата КХЛ

В воскресенье «Сибирь» потерпела крупное домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:4). В первом и втором периодах матча сталевары провели в ворота «Сибири» по две безответные шайбы. Дубль оформил Денис Зернов.

После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб «Сибири» поменял вратаря. Вместо Антона Красоткина на площадку вышел Денис Костин. Гол престижа новосибирцы смогли забить на 48 мин. С передачи Ильи Морозова шайбу провел Никита Шашков.

«Я считаю, что проиграли мы по делу. Соперники были заряжены увезти из Новосибирска два очка, и они их увезли. Сейчас такие игры будут со всеми: накал в таблице такой, что все стремятся наверх. Есть такое, что наша команда пытается выехать на багаже из уже набранных очков. Кому-то это вскружило голову. Что меня смутило — после второй пропущенной шайбы кое-кто у нас в команде сник, а в преддверии матчей в плей-офф это недопустимо», — приводит слова наставника «Сибири» Андрея Мартемьянова сайт КХЛ.

Илья Николаев