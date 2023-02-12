Главврач больницы в Свердловской области проработал три дня и уволился

Главный врач Верхнесалдинской Центральной городской больницы (ЦГБ) Владимир Сорочинский покинул пост спустя три дня после назначения. Временно исполняющей обязанности руководителя назначена Елена Пряничникова. Об этом сообщила администрация Верхней Салды со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

Владимир Сорочинский приступил к обязанностям главврача 6 февраля. Его представил глава Верхнесалдинского городского округа Игорь Сальников, указав, что господин Сорочинский имеет богатый жизненный и профессиональный опыт. 9 февраля он написал заявление об увольнении.

В группе vSalde.ru в сети «ВКонтакте» 9 февраля опубликовали видео, автор которого утверждает, что главврач находился на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

В администрации города отмечают, что стаж работы Владимира Сорочинского на руководящих должностях составляет 13 лет. До назначения главврачом горбольницы он возглавлял военный госпиталь №1403 в Екатеринбурге, был начальником Свердловского областного патологоанатомического бюро, заведовал поликлиническим отделением ЦГБ № 20, руководил Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Согласно информации на сайте Серхнесалдинской ГЦБ, врио главврача Елена Пряничникова окончила Башкирский государственный медицинский университет в 1985 году, врач-терапевт, высшая категория, стаж работы составляет 38 лет. Верхнесалдинская ЦГБ имеет в своем составе стационар и две поликлиники, обслуживает все детское население и прикрепленное взрослое население по ОМС.

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