В Сочи на лыжной трассе заметили пару гусей

На лыжной трассе курорта «Красная Поляна» туристы встретили двух домашних гусей. Видео с пернатыми появилось в Telegram-канале «Жизнь на море».

Птицы издавали громкие звуки и вели себя довольно вальяжно.

Как они попали на лыжню — неизвестно. Есть версия, что гуси принадлежат местному ресторану.

Утром 2 февраля на горнолыжных трассах курорта «Роза Хутор» в Сочи был замечен бык. Telegram-канале Mash сообщал, что он боднул нескольких сноубордистов. По официальной информации, никто не пострадал.

По данным сотрудников «Роза Хутор», животное заблудилось, сбежав с пастбища Сочинского национального парка. В парке отмечают, что, скорее всего, бык домашний, а его владельца нужно искать в селе Аибга.

Наталья Решетняк

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