Голевой пас арбитра

Завтра хоккеисты СКА проведут заключительный матч выездной серии чемпионата КХЛ — в Астане против «Барыса». В субботу армейцы проиграли в Омске «Авангарду» 4:5. Редкий случай: судьбу матча решил арбитр, отдавший «пас» сопернику, после которого тот забил решающий гол. Снова не так надежен был голкипер СКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В субботу, 11 февраля, армейцы проиграли в Омске «Авангарду» 4:5

Фото: Пресс-служба хоккейного клуба СКА В субботу, 11 февраля, армейцы проиграли в Омске «Авангарду» 4:5

Фото: Пресс-служба хоккейного клуба СКА

В последних семи матчах «регулярки» команда Романа Ротенберга проиграла пять раз. Правда, и соперники были серьезные. Как говорит сам главный тренер СКА, сейчас в КХЛ слабых команд не осталось. Поражение в Омске, куда вернулся «Авангард» на новую арену (ранее команда принимала соперников в подмосковной Балашихе),— обидное еще и потому, что по ходу матча петербуржцы четыре раза вели в счете. Но хозяева четыре раза отыгрывались, а в самой концовке вырвали победу, реализовав численное преимущество и забив гол после помощи судьи.

При счете 4:4 за несколько минут до финальной сирены защитник армейцев Александр Никишин выбрасывал шайбу из зоны «по борту», но арбитр не успел подпрыгнуть, диск стукнулся в его конек, отскочил к американскому форварду «ястребов» Алексу Бродхерсту, и тот разобрался с вратарем Дмитрием Николаевым. До этого хозяева сравняли счет, реализовав лишнего. Надо сказать, что «Авангард» — лучшая команда лиги по реализации большинства, и нарушать правила в матче с ней чревато. Петербуржцы старались этого не делать (всего четыре удаления за матч), но последний штраф оказался роковым. Что касается «участия» арбитра в голевом эпизоде, то такое случается в хоккее часто. Особенно на площадках маленьких размеров — именно такая в Омске, где построили арену под названием «Джи-Драйв». К тому же арбитров сейчас на льду четверо, а не трое, как было когда-то. Не попасть в них шайбой сложнее. «Несчастный случай» — про такие ситуации говорят. Хотя в футболе, например, если мяч попадает в судью — игра останавливается.

Еще одной интригой матча в Омске было противостояние СКА и форварда «Авангарда» Владимира Ткачева. В свое время его не оценили в Петербурге, хотя долго время старались сделать полезным для СКА. Занимались этим Валерий Брагин, тогда главный тренер армейцев, а также Роман Ротенберг — «глава штаба». Ткачев — заметный игрок в нашем хоккей, один из немногих, кто обращает на себя внимание катанием и техникой. «Встроить» его в команду надо уметь. Весной 2021-го Ткачев покинул СКА из-за разногласий с тренерским штабом. Отправился попробовать свои силы в НХЛ, там долго не задержался и вернулся в «Авангард», где и начинал карьеру.

В матче со СКА форвард «ястребов» отличился дважды: оба раза поразил ближний угол ворот голкипера Николаева. Правда, была и отрицательная статистика у Ткачева: он «схватил» два удаления, и оба раза армейцы реализовали свои шансы. Так что Ткачев и помог своей команде, и подвел ее. Роману Ротенбергу уже поздно жалеть, что не нашел подхода к талантливому нападающему — надо разбираться с теми, кто есть в его команде. Но стоит отметить, что, играя в «Авангарде», Ткачев занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров КХЛ: на его счету 22 шайбы и 29 результативных передач. Особенно раскрылся талант форварда после того, как команду из Омска возглавил в сентябре Михаил Кравец, бывший форвард СКА, выигравший в ее составе бронзовые медали чемпионата СССР сезона 1986/1987. Дуэль двух тренеров, родившихся в городе на Неве — Кравца и Ротенберга — это была еще одна вывеска матча в Омске. Победа осталась за наставником «Авангарда». Хотя СКА не выглядел хуже соперника.

В неудачах армейцев, если о них говорить, одно обнадеживает: если команда и проигрывает, то с разницей в одну шайбу. Каких-то провалов на протяжении сезона нет. Можно сказать о стабильной игре команды в целом. Не хватает ее только в игре вратарей. И Дмитрий Николаев, на которого сделали ставку в начале сезоне, и Владислав Подъяпольский, приобретенный у «Северстали» в ноябре, играют с ошибками. Некоторые эксперты считают вратарскую линию слабейшей в команде. Пока Роман Ротенберг защищает голкиперов, парируя вопросы на эту тему вопросом: «А кто дал бросить по воротам?» Но, кажется, именно надежности на последнем рубеже не хватает армейцам для более успешного выступления в регулярном чемпионате. А в плей-офф, который начнется в марте, роль вратарей еще больше возрастет.

Завтра СКА играет в Казахстане против «Барыса». Дальше команду ждет последняя домашняя серия в чемпионате.

Кирилл Легков