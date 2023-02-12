В Сочи эвакуировали 30 человек из горящего жилого барака

В сочинском поселке Дагомыс горит дом барачного типа. Из здания эвакуировали 30 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

«Площадь пожара составляет 420 кв.м», - говорится в оперативной сводке.

Сообщение о пожаре на улице Старошоссейная поступило диспетчеру Сочинского ПСГ в 13.35. Спустя шесть минут первое пожарное подразделение прибыло на место. В настоящий момент на месте работают 13 пожарно-спасательных автомобилей и 41 человек личного состава.

В 14.26 огонь удалось локализовать. О погибших и пострадавших в данную минуту не сообщается.

Наталья Решетняк

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