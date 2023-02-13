Птицефабрика «Северная» уходит от импорта

Таиландский международный агропромышленный холдинг Charoen Pokphand Foods (CPF) привез в Ленинградскую область из Германии 53 тыс. цыплят-бройлеров для старта крупного инвестиционного проекта по выращиванию птиц и производству инкубационного яйца, 30% которого ранее птицепрому страны приходилось покупать в Европе. С этих птенцов начнется открытие репродуктора компании АО «Птицефабрика "Северная"» (принадлежащей CPF). В развитие собственного производства CPF суммарно вложит около 5 млрд рублей. Эксперты отмечают, что это позволит сделать предприятия Ленобласти независимыми от поставок импортного яйца и увеличит количество получаемой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таиландский международный агропромышленный холдинг Charoen Pokphand Foods (CPF) привез в Ленинградскую область из Германии 53 тысячи цыплят-бройлеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Таиландский международный агропромышленный холдинг Charoen Pokphand Foods (CPF) привез в Ленинградскую область из Германии 53 тысячи цыплят-бройлеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Управление ветеринарии Ленинградской области в начале февраля отчиталось о получении 53 тыс. цыплят, которых привез из Германии тайский агропромышленный холдинг Charoen Pokphand Foods. Птенцы необходимы для реализации двух инвестиционных проектов по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе и производству инкубационного яйца в Тосненском районе. Сейчас поголовьем занимаются специалисты АО «Племенная птицефабрика "Войсковицы"». Инкубационное яйцо непригодно в пищу и требуется для выведения нового поголовья птиц. В пресс-службе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти пояснили, что через полгода родительское стадо всей племенной площадки будет производить еженедельно около 2 млн инкубационных яиц. Это позволит полностью обеспечить Ленобласть инкубационным яйцом бройлера собственного производства и закроет часть свободного рынка в России. По данным Россельхознадзора, в России производится до 4 млрд инкубационного яйца в год, а импортируется около 500 млн штук. Спрос на импортное яйцо ежегодно сокращается примерно на 10%. При этом за девять месяцев 2022 года в Россию ввезено 358,6 млн штук из 18 стран. Также, по статистике ведомства, до 30% используемого в РФ инкубационного яйца привозится из-за рубежа, где российским компаниям стало сложнее и дороже закупаться из-за эпидемии птичьего гриппа и внешнеэкономических и политических факторов.

Производством инкубационного яйца займется АО «Птицефабрика "Северная"», которое с 2018 года полностью вошло в состав холдинга CPF на территории Ленинградской области. АО «Племенная птицефабрика «Войсковицы», где сейчас содержатся цыплята, также является структурным подразделением CPF.

Проект по выращиванию цыплят-бройлеров предусматривает строительство инфраструктурного комплекса из 16 птичников в Кировском районе по производству 25,4 тыс. тонн мяса в год, объем инвестиций — 2 млрд рублей. Инвестиции в строительство площадки по содержанию родительского стада бройлеров и производству яиц составили 2,6 млрд рублей. Мощность площадки составит 44,4 млн штук инкубационного яйца в год. Она базируется на территории массива «Агротехника» в Любанском городском поселении Тосненского района.

В АО «Птицефабрика "Северная"» и АО «Племенная птицефабрика "Войсковицы"» не смогли ответить на вопросы корреспондента «Ъ-СПб».

Генеральный директор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов сообщил, что производство мяса птицы на крупнейших птицефабриках Ленобласти ежегодно требует около 200 млн голов. Каждый год в области производят 292,8 тыс. тонн продукта. Это составляет 5% производства мяса птицы в России. Если рассматривать ситуацию с точки зрения производства яиц, то объем производства яиц в Ленинградской области достиг 3,5 млрд штук в год. Регион производит около 9% общего объема яйца в России и 75% — на Северо-Западе, об этом в марте заявлял глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на заседании областного кабмина.

«Перед регионом стоит задача до 2025 года увеличить производство яиц до 4 млрд штук в год за счет реализации крупных проектов. Птицефабрика "Роскар" ежегодно вводит дополнительно по два птичника, что дает объем увеличения около 150 млн яиц, а инвестпрограмма птицефабрики "Северная" рассчитана до 2025 года по 120 млн яиц дополнительно в год»,— уточнил господин Малащенко. По его информации, открыть репродуктор планируют в 2023 году.

Екатерина Рязанова