Лампаду с огнем Памяти доставили в Краснодар из Новороссийска

В Краснодаре состоялась акция «Эстафета Памяти», приуроченная к 80-летию освобождения города от немецкой оккупации. Лампаду с символичным огнем доставили воспитанники «Поста №1» из Новороссийска и передали Почетному караулу города.
По данным мэрии, в памятном мероприятии приняли участие Герои России, ветераны боевых действий, юнармейцы, представители казачьей молодежи и пр.
После передачи огня состоялся театрализованный пролог о преемственности поколений.
Несколькими часами ранее в Краснодаре развернули Георгиевскую ленту длиной 1,2 км. Участие в патриотической акции приняли более 4 тыс. человек.
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