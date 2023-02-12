Кубань вошла в топ-5 регионов по продвижению нацпроекта поддержки МСП

По итогам 2022 года Краснодарский край занял четвертое место в рейтинге Минэкономразвития РФ и Корпорации развития МСП по продвижению нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Информация об этом размещена на сайте краевой администрации.

Фото: администрация Краснодарского края

При составлении рейтинга учитывалось количество публикаций в СМИ, в которых упоминали нацпроект, а также охваты по ключевым словам. По данным краевых властей, в 2022 году было размещено порядка 3 тыс. публикаций, информирующих о финансовых и нефинансовых мерах господдержки бизнеса на Кубани.

«В крае выстроена комплексная инфраструктура поддержки предпринимателей», – прокомментировал руководитель департамента инвестиций и развития МСП края Василий Воробьев.

Он добавил, что открытый диалог с властью и активное информационное освещение различных вопросов во многом помогли бизнесу справиться с вызовами прошлого года.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram