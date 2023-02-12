В горах Сочи прогнозируют сход лавин

Штормовое предупреждение о лавиноопасности объявлено в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Сход лавин прогнозируется на высоте свыше 1,5 тыс. м с 12 по 13 февраля.

Спасатели просят туристов не выходить в горы в снегопад и непогоду и избегать мест возможного схода лавин. «Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде»,— говорится в сообщении.

При сходе лавины необходимо бежать в сторону (вбок), если вас захлестнуло лавиной — плывите, делая размашистые движения руками, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока. Когда лавина пройдет, необходимо двигать руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться. Также спасатели советуют не кричать, чтобы беречь дыхание.

Наталья Решетняк

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