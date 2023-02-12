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обновлено 12:39

В Новосибирске могут рухнуть уцелевшие после взрыва подъезды жилого дома

Спасатели сообщили о риске обрушения уцелевших после взрыва подъездов жилого дома в Новосибирске. Как рассказали в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС),при разборе завалов некоторые плиты, уцелевших подъездов начали расходиться и существует вероятность их обрушения.

Весь вчерашний день спасатели МАСС, работавшие на месте трагедии, обеспечивали безопасность работы газовой службы. Кроме этого, спасатели при помощи автовышки обеспечили доступ в некоторые квартиры, где находили и передавали жильцам ценные вещи и документы.

9 февраля в Новосибирске в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме №39 на улице Линейной погибли 13 человек, включая двухлетнего ребенка. Глава региона Андрей Травников заявил о нецелесообразности восстановления дома, в котором обрушились два подъезда из четырех. Местные власти пообещали выплатить по 1 млн руб. семьям погибших и предоставить новые квартиры тем, кто остался без крыши над головой.

Правоохранители возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших человеческие жертвы). Расследуя его, они задержали жителей Омской области Ирину Урбах и Евгения Кавуна. Согласно материалам следствия, обвиняемые представлялись работниками фактически не осуществляющего своей деятельности ООО «Межрегионгаз Сервис». 6–8 февраля в нескольких квартирах дома №39 на Линейной улице они демонтировали имеющееся газовое оборудование и установили новое, за что получили оплату. В то же время, говорится в деле, омичи не имели специальных знаний, навыков и допуска на выполнение работ по техническому диагностированию, обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. В результате их действий, уверено следствие, произошли утечка газа и его взрыв, унесший жизни 13 человек.

Илья Николаев

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