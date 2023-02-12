Евгений Наумов поздравил краснодарцев с 80-летием освобождения от фашизма

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил жителей города с 80-летием освобождения от фашистских захватчиков.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Краснодарцы не сдались, фашисты не смогли сделать главного — сломить дух наших земляков, убить их стремление к свободе и независимости. Подвиг освободителей, всех ветеранов Великой Отечественной — навсегда в нашей памяти», — цитирует пресс-служба администрации города поздравление мэра.

12 февраля 1943 года советские солдаты выбили немецких захватчиков из города. Оккупация длилась шесть месяцев — с августа 1942 по февраль 1943 года. За это время в Краснодаре погибли более 13 тыс. мирных жителей, город был сильно разрушен.

В честь важной даты сегодня в городе пройдут памятные мероприятия.

Наталья Решетняк

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