Короткая волна тепла и осадки ожидаются на Кубани 12 февраля

Волна тепла (теплый атмосферный поток) придет в Краснодарский край 12 февраля. Температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов, сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня своим южным краем территорию Кубани заденет активный циклон, кружащий над центральными регионами Европейской России. Облаков в небе станет больше, пройдут осадки в виде дождей с мокрым снегом, усилится ветер», – говорится в сообщении.

Скорость порывистого западного ветра ожидается в пределах 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что считается выше нормы.

Наталья Решетняк

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