«Метафракс Групп» сформировала совет директоров своей управляющей компании

«Метафракс Групп» завершает внедрение целевой модели управления холдингом. Как сообщили в пресс-службе компании, сформирован состав совета директоров ООО «УК “Метафракс Групп”», которое будет контролировать работу предприятий группы. В него вошли шесть топ-менеджеров компаний холдинга. Председателем совета директоров УК избран Армен Гарслян, занимающий также пост председателя совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» головного предприятия химического дивизиона холдинга.

Состав совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» также обновился. В него вошли семь человек, ранее занимавшие руководящие должности в компаниях «Метафракс Групп». Кроме того, в рамках изменения корпоративной структуры группы генеральным директором АО «Метахолдинг», контролирующего 95,8% долей АО «Метафракс Кемикалс», назначен гендиректор «Метафракс Кемикалс» Владимир Даут.

Генеральный директор ООО «УК “Метафракс Групп”» Иван Феоктистов уточнил, что создание управляющей компании не влияет на юридический состав группы компаний. «Все входящие в нее предприятия продолжают свою работу в рамках функционально-дивизиональной структуры холдинга. Организационные изменения не затрагивают и контрактных обязательств с партнерами, поставщиками, потребителями продукции “Метафракс Групп”. В настоящее время мы завершаем процесс укомплектования управляющей компании кадрами и перевод сотрудников в новую структуру»,— пояснил господин Феоктистов.

Передача компаниями холдинга полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации пройдет с 17 апреля 2023 года.

«Метафракс Групп» занимается разработкой целевой модели управления с 2020 года. Она подразумевает, что за операционную деятельность будут отвечать предприятия, сгруппированные в три дивизиона: дивизион крупно- и среднетоннажной химии, включающий в себя компанию «Метафракс Кемикалс» и трейдинговые компании, дивизион смол в России, в который будут входить предприятия «Метадинеа» и «Карболит», а также зарубежный дивизион смол и тонкой химии. Управляющая компания возьмет на себя функции стратегического контроля и оперативной координации их деятельности.