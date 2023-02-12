Супружеская пара ответит в суде за жестокое убийство женщины в Иркутской области

В Иркутской области семейная пара предстанет перед судом за жестокое убийство женщины. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации ведомства, в ночь на 6 октября 2022 года компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки в зимовье в селе Оек. Между супругами и 39-летней женщиной возник конфликт. Обвиняемые, указывается в деле, жестоко избили потерпевшую, после чего мужчина вонзил ей нож в спину. В дальнейшем супруги привезли потерпевшую на берег реки, где нанесли жертве поочередно не менее 15 ударов ножом. Женщина скончалась на месте. Затем злоумышленники сбросили тело погибшей в воду, сами как ни в чем не бывало вернулись в зимовье и продолжили застолье.

Как сообщили в управлении Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, тело погибшей было обнаружено в реке после обращения ее сына в полицию с заявлением об исчезновении матери. Подозреваемых задержали, им предъявили обвинение по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Илья Николаев