В Красноярском края спасатели полностью потушили пожар на ферме, где погибли почти 90 животных

Сегодня в 5 утра спасатели полностью ликвидировали пожар в животноводческом хозяйстве в Канском районе Красноярского края, в котором погибли 88 животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, отметив, что площадь возгорания составила около 700 кв.м. Предполагаемой причиной инцидента, по данным ведомства, стало - короткое замыкание электропроводки.

По данным спасателей, 11 февраля в 16:40 в селе Арефьевка загорелся телятник. Погибли 88 животных, 157 — удалось спасли. Пожар тушили 4 единицы техники и 13 человек личного состава.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе крупный пожар уничтожил коровник в Идринском районе Красноярского края. В огне погибли 44 теленка. В апреле 2022 года более 700 животных погибли в результате пожара на ферме в Аскизском районе Хакасии.

Илья Николаев