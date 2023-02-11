«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл минское «Динамо» 5:3

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу в матче с минским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:3 (1:1; 0:2; 4:0).

Открыть счет смог «Автомобилист» на пятой минуте матча — Брукс Мэйсек дважды атаковал ворота «Динамо», но оба броска были блокированы, после этого команда разыграла результативную атаку, и третий выстрел Мэйсека пронзил гостевого голкипера (1:0). Через девять минут гости сравнили счет голом Брэндона Козуна в ближний угол уральских ворот (1:1). Второй период остался за «Динамо», который смог провести две результативные атаки. Авторами голов стали Райан Спунер (1:2) и Никита Зоркин (1:3).

«Автомобилист» не успел сократить отставание во второй двадцатиминутке, зато отличился в финальном периоде, забив сразу четыре гола. Через минуту после начала игрового отрезка Брукс Мэйсек оформил дубль (2:3), а через шесть минут Георгий Белоусов отправил шайбу в сторону ворот, она ударилась об щиток вратаря, проскользнула к клюшке минского защитника и отрикошетила от нее в ворота (3:3). В середине периода «Автомобилист» атаковал гостевые ворота, на пятачке произошла неразбериха, защитник «Динамо» и нападающий «Автомобилиста» упали, Стефан да Коста быстро сориентировался и с разворота отправил шайбу в сетку (4:3). В конце матча «Динамо» сменил вратаря на шестого полевого игрока, но получил в пустые ворота гол в исполнении Кертиса Волка (5:3).

«Автомобилист» располагается на третьем месте в турнирной таблице «Востока», набрав 77 очков за 61 матч. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести семь игр. Следующая состоится 14 февраля с «Амуром» в Хабаровске.

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