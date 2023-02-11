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«Трактор» проиграл «Адмиралу» в овертайме

Челябинский «Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» со счетом 2:3. Победитель встречи определился в овертайме.

В составе челябинцев голами в основное время отметились Сергей Калинин и Илья Карпухин. Оба забили в третьем периоде, лишив соперника преимущества в две шайбы. Однако на третьей минуте овертайма точный бросок Николая Чебыкина принес победу гостям.

По итогам 63 сыгранных матчей «Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 64 очками. Столько же очков у занимающего девятую позицию «Амура», однако хабаровский клуб провел на две игры меньше.

Ближайшую игру «Трактор» проведет 16 февраля дома, его соперником будет «Сочи». Всего в рамках этого сезона регулярного чемпионата клубу осталось пять матчей.

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