«Трактор» проиграл «Адмиралу» в овертайме

Челябинский «Трактор» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» со счетом 2:3. Победитель встречи определился в овертайме.

В составе челябинцев голами в основное время отметились Сергей Калинин и Илья Карпухин. Оба забили в третьем периоде, лишив соперника преимущества в две шайбы. Однако на третьей минуте овертайма точный бросок Николая Чебыкина принес победу гостям.

По итогам 63 сыгранных матчей «Трактор» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 64 очками. Столько же очков у занимающего девятую позицию «Амура», однако хабаровский клуб провел на две игры меньше.

Ближайшую игру «Трактор» проведет 16 февраля дома, его соперником будет «Сочи». Всего в рамках этого сезона регулярного чемпионата клубу осталось пять матчей.