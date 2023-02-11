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В Краснодаре провели военно-историческую реконструкцию освобождения города

В Краснодаре в преддверии 80-летия освобождения города провели военно-историческую реконструкцию события. Об этом сообщает администрация кубанской столицы.

Военно-историческая реконструкция освобождения Краснодара
Военно-историческая реконструкция освобождения Краснодара

Военно-историческая реконструкция освобождения Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Военно-историческая реконструкция освобождения Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Отмечается, что «битва» за Краснодар длилась около 15 минут. «Сражение» комментировалось для зрителей по громкоговорителю.

Краснодар был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками в августе 1942 года, освобожден Красной армией 12 февраля 1943 года. Оккупация длилась 186 дней.

Михаил Волкодав

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