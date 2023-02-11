Краевая компания построит УДС в Перми

Правительство Пермского края и ООО «Пермь Арена» (подконтрольно Фонду развития Пермского края, ФРПК) сегодня подписали концессионное соглашение о строительстве универсального спортивного дворца, сообщает пресс-служба ФРПК. Согласно документу срок строительства обьекта– 3 года и 4 месяца.

Ранее сообщалось, что совокупные затраты на реализацию проекта многофункциональной спортивной арены в Перми составят 27,2 млрд руб. На капитальные расходы заложено почти 17 млрд руб., остальное - расходы с учетом операционных затрат, НДС по капитальным вложениям, банковских комиссий, процентных ставок и гарантий. Возведение объекта будет курировать краевая компания «Пермь Арена», учрежденная Фондом развития Пермского края.

ООО получит земельный участок в аренду без торгов - для объекта выделены три территории на территории бывшего «Товарного двора» в Дзержинском районе общей площадью 57,3 тыс. кв. м.

Финансировать проект будут из регионального бюджета — капитальный грант для части затрат концессионера составит 2,6 млрд руб.; собственного капитала концессионера — 200 млн руб., остальные средства — займы. Капитальный грант планируется предоставлять из казны поэтапно в течение трех лет с 2023 года.

После ввода объекта в эксплуатацию концедент — краевое правительство — будет обязан выплатить концессионеру до 2034 года инвестиционный платеж в размере 26,4 млрд руб. До 2041 года будет также выплачен эксплуатационный платеж в 4,4 млрд руб.

Коммерческая выручка за период реализации объекта составит 4,6 млрд руб. В частности, прогнозируются доходы от сдачи в аренду главной ледовой арены и тренировочной, баскетбольной площадки, коммерческих помещений, мест под кафе, оказания услуг тренажерного зала и паркинга.