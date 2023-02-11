Более 800 человек приняли участие в «Лыжне России» в Алнашском районе Удмуртии

11 февраля на лыжной базе «Олимпиец» в Алнашах состоялся центральный старт 41-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023». Более 800 участников преодолели на выбор несколько дистанций: 500 м — детский забег, 1 км — массовый забег, а также 5 и 10 км, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Массовый забег возглавили министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин вместе с руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

Победители и призеры лыжной гонки были награждены кубками, медалями и дипломами.