Для акций по случаю освобождения Краснодара 12 февраля в городе ограничат движения транспорта

Для проведения патриотических акций, посвященных 80-летию освобождения Краснодара от фашистов, в воскресенье в городе ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает администрация кубанской столицы.

Движение автомобилей с 13.00 до окончания акции в сквере им. Жукова будет ограничено по ул. Гимназической от Рашпилевской до Красноармейской, а также и по ул. Красной от Карасунской до Ленина.

Для проведения акции «Краснодар 1943. Живая история» с 16.00 и до завершения мероприятия движение ограничат на ул. Постовой от Коммунаров до Октябрьской, а также по ул. Захарова от Станкостроительной до Постовой, по ул. им. Н. И. Кондратенко от Захарова до Красной. С 6.00 на всех этих участках улицы расчистят от припаркованных автомобилей.

Изменится и схема движения двух трамвайных и трех автобусных маршрутов. Изменения коснутся маршрутов движения трамваев № 2 и № 4, а также автобусов № № 2Е, 67 и 106А.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram