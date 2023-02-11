В Краснодаре планируют построить новый газопровод протяженностью 11 километров

В Краснодаре планируют построить новый газопровод высокого давления протяженностью 11 километров, специалистам поручено заняться выбором трассы для прокладки. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

«Крупнейшим потребителем природного газа в регионе является Краснодарская ТЭЦ. Существующий газопровод имеет высокую степень изношенности и скоро технологически не сможет обеспечить увеличение пропускной способности. Это станет препятствием для перспективного роста жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других организаций. Необходимо обеспечить ключевого потребителя газа новой современной инфраструктурой», - цитирует пресс-служба администрации вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина.

Отмечается, что в текущем году АО «Газпром газораспределение Краснодар» завершит строительство головного газорегуляторного пункта (ГГРП-4), что создаст необходимые условия для начала строительства нового газопровода высокого давления.

Андрей Прошунин поставил задачу актуализировать всю работу по выбору трассы для прокладки трубопровода, а также создать рабочую группу для организации строительства.

Михаил Волкодав

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