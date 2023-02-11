Питбуль без намордника покусал девятилетнего ребенка в Петербурге

Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга проверяет инцидент с нападением питбуля на девятилетнюю девочку, произошедший в городе накануне, 10 февраля. После встречи с собакой, выгуливаемой без намордника, ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент случился дворе дома № 29 по ул. Пионерстроя. Полицию вызвала мать пострадавшей девочки, которая рассказала, что ее дочь покусала собака одного из местных жителей.

«По прибытию на место происшествие сотрудниками полиции установлено, что 51-летний хозяин собаки выгуливал своего питомца породы питбуль без намордника и поводка. В результате инцидента девочка в тяжелом состоянии госпитализирована»,— говорится в сообщении.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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