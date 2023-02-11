На Кубани поймали водителя автобуса, везшего детей без прав, страховки и техосмотра

Полицейские на Кубани оштрафовали водителя автобуса, который перевозил 13 детей и 6 взрослых, не имея прав, страховки, техосмотра, с неисправным тахографом и без необходимой для оказания услуг предпринимательской регистрации. Об этом сообщает Госавтоинспекция края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото пресс-службы Госавтоинспекции Кубани

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Кубани



Сотрудники ГИБДД остановили автобус Mercedes в субботу в Тихорецком районе на федеральной автодороге «Кавказ». Водителем оказался 51-летний мужчина из Адыгеи.

Как сообщает ведомство, в отношении него составлены административные материалы по пяти соответствующим статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, автобус задержан и поставлен на охраняемую стоянку.

Госавтоинспекция призывает родителей ответственно подходить к вопросу выбора перевозчика при поездках с детьми.

Михаил Волкодав

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