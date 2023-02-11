В историческом здании «Лабазы» у набережной откроется офис дилера спецтехники

Владелец исторического здания «Лабазы» у набережной — компания «Агропроф» — откроет в нем свой офис. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал учредитель и гендиректор общества Рустам Насыров. Господин Насыров предполагает, что управляющая компания «Агропроф» займет в здании на ул. Монастырской, 3, примерно половину площадей. Как распорядиться остальными помещениями, пока не определено. «В любом случае там не будет никаких магазинов и ресторанов. Планируем, что на первом этаже может разместиться небольшая кофейня, но окончательные решения будут приняты после нашего переезда»,— сообщил Рустам Насыров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас «Агропроф» занимается внутренней отделкой здания «Лабазы», в организации рассчитывают переехать в помещения на ул. Монастырской, 3, к июню этого года. Рустам Насыров пояснил, что отреставрированное здание «Лабазы» ввели в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Стоимость работ собеседник не назвал, отметив, что проект обошелся ООО «Агропроф» значительно дороже нового строительства. По сведениям справочника 2ГИС, в здании на ул. Монастырской, 3, размещается мебельный гипермаркет Mebelmarket-Perm.ru. Руководитель компании «Агропроф» эту информацию опроверг, заметив, что арендаторов в здании нет.

Двухэтажное здание «Лабазы» на ул. Монастырской, 3, является объектом культурного наследия, построено в первой половине XIX века. Владелец здания — ООО «Агропроф» — начало реставрировать объект в 2020 году.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Агропроф» зарегистрировано в Перми в 2010 году, единственным учредителем и гендиректором организации является Рустам Насыров. Господин Насыров вместе с пермским перевозчиком Игорем Колесниковым также числится совладельцем ООО «Планета-Тур». «Агропроф» занимается продажами сельскохозяйственной и строительной техники. Как указано на сайте компании, «Агропроф» работает в 11 регионах, среди которых Курганская, Оренбургская, Свердловская области, Башкирия, Удмуртия и другие.