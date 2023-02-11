В Сочи, мрн. Бытха торжественно открыли новые спортивные пространства

За принципом популяризации и развития массового спорта стоит простая идея - сделать жизнь в городе комфортной, красивой и здоровой

11 февраля в сквере Бытха прошёл спортивный праздник в честь открытия 2-х футбольных полей после их полной реконструкции. Общественные спортивные пространства, расположенные в сквере Бытха и на Ясногорской, 6, были модернизированы AVA Group в качестве шефской помощи городу, а также в рамках реализации проекта комплексного развития территории ЖК «Кислород».

Полная реконструкция двух футбольных полей включила в себя весь спектр работ по водоотведению, укладке искусственного газона, установке ворот, разметке, устройству освещения и ограждения. Для удобства болельщиков на спортивной площадке по ул. Ясногорская завершена замена зрительских трибун. В настоящее время завершаются работы по благоустройству территории, прилегающей к спортивным объектам.

Директор компании AVA Group в г. Сочи Александр Гусев торжественно открыл спортивные сооружения, поздравив всех участников и отметив: «Спорт - это норма жизни и залог здоровья нации. И от того, насколько удобно тренироваться рядом с домом, во многом зависят спортивные достижения молодого поколения. Большие победы начинаются с малого. Уверен, на этих современных стадионах уже завтра вырастут новые чемпионы страны».

Во время праздника на площадке царила дружеская атмосфера. Участники соревновались в ловкости, скорости, меткости и, конечно же, футболе. Юные и взрослые спортсмены подошли к выполнению заданий креативно, продемонстрировав мастерство и стремление к победе.

Помимо совместных активностей на свежем воздухе, его участники - жители микрорайона, дольщики жилого комплекса «Кислород» и ребята, которые занимаются в спортивной школе (МБУ СШ № 10 г. Сочи) отлично провели время с близкими, друзьями и соседями. Приятным дополнением стали веселая музыка, позитивные эмоции и хорошее настроение, а также призы и подарки от компании AVA Group.

Стоит отметить, что приглашение дольщиков было не случайным. Коммуникация AVA Group и жителей начинается задолго до выдачи ключей. Праздники, соревнования по сбору мусора и, конечно же, спорт являются частью программы развития среды добрососедства в регионах присутствия компании. Игры, конкурсы и совместный труд позволяют развивать дружеские отношения внутри микрорайона, способствуют знакомству соседей и помогают найти новых друзей. Незабываемые мероприятия стали визитной карточкой AVA Group. Более 4000 семей в г. Сочи ежегодно с удовольствием принимают участие в мероприятиях застройщика.

AVA Group поддерживает развитие спорта в Краснодарском крае, регулярно выступая спонсором различных социальных проектов, турниров и соревнований.

В феврале 2023 года девелопер стал генеральным спонсором женского волейбольного клуба «Динамо» Краснодар.

AVA Group – инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Предприятия AVA Group ведут деятельность в Краснодаре, Сочи, Анапе и Московском регионе. Штаб-квартира расположена в г. Краснодар. AVA Group осуществляет развитие жилой и коммерческой недвижимости, полный цикл строительных работ, управление жилыми, гостиничными и медицинскими объектами, производство стройматериалов, а также оказывает логистические услуги. ООО «группа компаний «АВА». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте.

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