Водитель, управлявший автобусом без пассажиров, на автодороге Севастополь — порт Камышовая бухта потерял контроль над машиной, съехал с дороги и в результате ДТП погиб. Об этом сообщает городское управление МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель автобуса под Севастополем съехал с дороги и в результате ДТП погиб

Водитель автобуса под Севастополем съехал с дороги и в результате ДТП погиб



Трагедия произошла в 5:50 в субботу. Как видно из опубликованного в Telegram-канале ведомства фото, автобус, съехав вправо, попал в небольшой кювет и столкнулся правой частью кузова с земляной насыпью.

Водитель 1966 года рождения скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Другие участники дорожного движения не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД.

Андрей Петров

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