Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство ЖК в Нижнем Новгороде на 1,8 млрд рублей

Спецзастройщик «Приоритет» (входит в группу компаний «Разумные инвестиции») получил проектное финансирование в 1,8 млрд руб. от банка «Дом.РФ» на строительство жилого комплекса «Горизонты Нижнего» на улице Родионова. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Приоритет» планирует построить три дома комфорт-класса высотой до 24 этажей и площадью 33 тыс. кв. м (336 квартир). На территории объекта оборудуют подземную парковку с лифтом. Ввести ЖК в эксплуатацию застройщик планирует в октябре-декабре 2025 года.