Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство ЖК в Нижнем Новгороде на 1,8 млрд рублей

Спецзастройщик «Приоритет» (входит в группу компаний «Разумные инвестиции») получил проектное финансирование в 1,8 млрд руб. от банка «Дом.РФ» на строительство жилого комплекса «Горизонты Нижнего» на улице Родионова. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Приоритет» планирует построить три дома комфорт-класса высотой до 24 этажей и площадью 33 тыс. кв. м (336 квартир). На территории объекта оборудуют подземную парковку с лифтом. Ввести ЖК в эксплуатацию застройщик планирует в октябре-декабре 2025 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Приоритет» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2019 году с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректору Алексею Добротину принадлежит 10% компании, остальные 90% — ООО «Разумные инвестиции». По итогам 2021 года чистая прибыль составила 260 тыс. руб. Отчетность за 2022 год пока не опубликована .

Елена Ковалева