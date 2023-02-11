Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк «Дом.РФ» профинансирует строительство ЖК в Нижнем Новгороде на 1,8 млрд рублей

Спецзастройщик «Приоритет» (входит в группу компаний «Разумные инвестиции») получил проектное финансирование в 1,8 млрд руб. от банка «Дом.РФ» на строительство жилого комплекса «Горизонты Нижнего» на улице Родионова. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Приоритет» планирует построить три дома комфорт-класса высотой до 24 этажей и площадью 33 тыс. кв. м (336 квартир). На территории объекта оборудуют подземную парковку с лифтом. Ввести ЖК в эксплуатацию застройщик планирует в октябре-декабре 2025 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «Приоритет» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2019 году с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректору Алексею Добротину принадлежит 10% компании, остальные 90% — ООО «Разумные инвестиции». По итогам 2021 года чистая прибыль составила 260 тыс. руб. Отчетность за 2022 год пока не опубликована.

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...