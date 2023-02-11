Президент Киргизии встретился с президентом «Радио Свобода»

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России иностранным агентом) Джейми Флай провели встречу в Бишкеке. Она прошла по инициативе господина Флая, сообщила в пресс-служба президента Киргизии.

Во время встречи Садыр Жапаров отметил, что Киргизия — свободная и демократическая страна со всеми условиями для работы независимых медиа. Он напомнил господину Флаю, что «единственным требованием ко всем без исключения является соблюдение национального законодательства, запрещающего распространение недостоверной информации».

Джейми Флай поблагодарил Садыра Жапарова за встречу и, как утверждает пресс-служба, подтвердил высокий уровень свободы слова в стране. Ранее Джейми Флай также сообщал о встрече с господином Жапаровым, пишет «Радио Азаттык» (отделение «Радио Свобода» в Киргизии). По его словам, они обсуждали ситуацию вокруг издания.

В октябре 2022 году Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии заблокировало сайты «Радио Азаттык», в тот же месяц счета СМИ в местных банках были заблокированы. В декабре ограничения продлили.

В январе 2023 года стало известно, что Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии подало иск о прекращении деятельности киргизского отделения «Радио Свободы» в качестве СМИ. Первое заседание по делу должно было пройти 9 февраля, но было перенесено на 20 февраля по просьбе чиновников.

Олеся Павленко