Челябинск занял второе место среди миллионников по ценовой доступности свиданий

Аналитики проекта Tinkoff Data на основе изучения транзакций клиентов банка «Тинькофф» в день всех влюбленных за последние четыре года составили прогноз трат на 14 февраля в этом году. Среди мегаполисов Челябинск вошел в число лидеров по доступности свиданий, уступив только Перми.

«В расчете Tinkoff Romantic index учитывалась сумма средних чеков на стандартный набор трат во время свидания: две поездки на такси, ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино и цветы»,- сообщают авторы исследования. По их данным, в Челябинске такое «стандартное» свидание в этом году обойдется в 4910 руб.

В пятерке городов с самыми скромными прогнозами по тратам на свидания также Омск, Волгоград и Нижний Новгород. Наибольшие суммы придется потратить жителям Москвы (8 675 руб.), Санкт-Петербурга (6 501 руб.), Краснодара (6 485 руб.), Ростова-на-Дону (5 957 руб.) и Красноярска (5 826 руб.).