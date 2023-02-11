РЕН ТВ: мужчина получил ранения в результате поножовщины в московской Боткинской больнице

Двое мужчин подрались в 22-м отделении Боткинской больницы в Москве. Один из них получил несколько ножевых ранений. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Драка произошла ночью 10 февраля. Мужчины подрались из-за личной неприязни, сообщает РЕН ТВ. Пострадавший — мужчина 1979 года рождения. Во время драки ему нанесли удары ножом в голову, шею и руки. Ему потребовалась дополнительная медпомощь.

РЕН ТВ не уточняет, чем занимается 22-е отделение больницы. На ее сайте есть информация только о гинекологическом отделении №22.

Олеся Павленко