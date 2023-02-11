В Удмуртию вернулись оказывавшие помощь детям в новых регионах врачи

Бригада детских врачей, которые 16 января уехали оказать необходимую помощь в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вернулась в Ижевск. Об этом сообщила вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

В составе бригады работали 12 человек: два педиатра, офтальмолог, хирург, невролог, психиатр, психолог, техник-лаборант и четыре медсестры. «Силами наших специалистов осмотрено более двух тысяч детей. С возвращением домой, дорогие коллеги! Низкий поклон за ваш труд и отзывчивость, берегите себя!», — отметила госпожа Пинчук.

В командировке специалисты провели около месяца.