На Кубани за сутки выявили 141 случай коронавируса

В Краснодарском крае за минувшие сутки специалисты зафиксировали 141 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего заболевших в краевой столице, Краснодаре — 34 человека. В Сочи — 14 инфицированных, в Новороссийске и Армавире — по 10, в Крымском районе — 9, в Гулькевичском — 7.

Уточняется, что самому младшему пациенту — 24 дня, самому старшему — 91 год.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили свыше 346,6 тыс. случаев COVID-19. Из медучреждений выписаны более 334,3 тыс. человек, 11 150 пациентов спасти не удалось.

В настоящее время на амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 898 человек, в стационарах — 198 пациентов.

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки с COVID-19 выявлено свыше 12,8 тыс. новых случаев заболевания, госпитализировано с ним без малого 1,4 тыс. человек, выписано из медучреждеий свыше 8,2 тыс. человек, подтверждено 36 летальных исходов.

Михаил Волкодав

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