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Коммерсантъ FM
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Мужчина и трое детей погибли при пожаре в Татарстане

При пожаре в частном доме в дачном поселке Заречье-2 в Татарстане погиб мужчина и трое детей. Супруга мужчины вместе с двухлетним ребенком смогла спастись, выпрыгнув из окна. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Татарстану.

При пожаре в частном доме в дачном поселке Заречье-2 в Татарстане погиб мужчина и трое детей

При пожаре в частном доме в дачном поселке Заречье-2 в Татарстане погиб мужчина и трое детей

Фото: МЧС Республики Татарстан

При пожаре в частном доме в дачном поселке Заречье-2 в Татарстане погиб мужчина и трое детей

Фото: МЧС Республики Татарстан

«11 февраля в одном из частных домов в СНТ "Заречье-2" у села Новое Шигалеево Пестречинского района в результате пожара погибли 53-летний мужчина, а также трое детей 2010, 2015 и 2017 годов рождения. Кроме того, госпитализированы его 35-летняя супруга и ребенок 2021 года рождения, с которым на руках женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня»,— говорится в сообщении управления СКР по республике в Telegram.

Информация о пожаре поступила в 07:15. Когда пожарные прибыли на место, дом горел по всей площади. Ликвидировать открытое горение удалось в 08:21. После этого пожарные нашли в доме тела четверых погибших. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Анастасия Ларина

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