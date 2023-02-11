Участок дороги по ул. Майская перекрыли в Ижевске

Движение транспорта по улице Майской в промежутке между улицами Карла Маркса и Пушкинская, в районе школы № 88 будет перекрыто с 9:00 11 февраля до 17:00 12 февраля. Удмуртские тепловые сети ПАО «Т Плюс» проведут работы на трубопроводе квартальных сетей отопления, проложенного под проезжей, сообщает администрация Ижевска.

На участке ремонта будет организована временная схема расстановки дорожных знаков, ограждения оснастят сигнальным освещением. Энергетики проведут работы по раскопу теплотрассы и устранят дефект, выявленный на этом участке трубопровода.

Жителей близлежащих домов предупреждают об ограничении подачи ГВС, а также возможном снижении параметров отопления.