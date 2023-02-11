Посещаемость пермских ТЦ в начале года упала на 23% по сравнению с докризисным периодом

В январе 2023 года Mall Index в пермских ТЦ, отражающий изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, снизился на 23% по сравнению с докризисным 2019 годом. По данным компании Focus Technologies, Mall Index региональных ТЦ в январе 2023 года оказался сопоставим с аналогичными показателями января 2022 года, но на 7% меньше, чем в январе 2021-го. В Focus Technologies подчеркнули, что 2019 год для ритейла является последним периодом с классической сезонностью, когда на поведение потребителей не влияли факторы пандемии или экономических санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Оптимистичные показатели по отношению к 2022 году связаны также с тем, что в этот период прошлого года на рынке продолжали действовать ограничения на посещение торговых центров и объектов торговли в связи с высокой заболеваемостью COVID»,— заметил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Господин Васильев добавил, что сейчас из-за снижения покупательной способности населения уровень потребительской активности остается относительно невысоким.

Отметим, в 2020–2021 годах посещаемость пермских ТЦ заметно снизилась из-за ограничений в работе торговли в связи с пандемией коронавируса. В 2022 году отрицательное влияние на трафик в торговых центрах оказывала сложная экономическая ситуация. Перед новогодними праздниками (в ноябре — начале декабря) посещаемость пермских ТЦ была выше показателей 2021 года на 8%.