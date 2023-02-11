Moody's понизило рейтинг Украины до Ca со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с Caa3 до Ca. Агентство также изменило прогноз на стабильный с негативного. Об этом сообщила пресс-служба Moody's.

Как сказано в сообщении, рейтинг был понижен после оценки рисков, вызванных последствиями военного конфликта России и Украины. Среди них — сокращение устойчивости госдолга страны, а также рост вероятности реструктуризации долгов с потерями для кредиторов частного сектора.

В Moody's оценивают дальнейшее понижение рейтинга как возможное при усугублении конфликта и росте ущерба, причиненного экономике Украины.

Олеся Павленко