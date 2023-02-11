Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Moody's понизило рейтинг Украины до Ca со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с Caa3 до Ca. Агентство также изменило прогноз на стабильный с негативного. Об этом сообщила пресс-служба Moody's.

Как сказано в сообщении, рейтинг был понижен после оценки рисков, вызванных последствиями военного конфликта России и Украины. Среди них — сокращение устойчивости госдолга страны, а также рост вероятности реструктуризации долгов с потерями для кредиторов частного сектора.

В Moody's оценивают дальнейшее понижение рейтинга как возможное при усугублении конфликта и росте ущерба, причиненного экономике Украины.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...