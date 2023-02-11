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Коммерсантъ FM
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Посол РФ не исключила визит Путина в Индонезию в 2023 году

В Восточноазиатском саммите в Индонезии в 2023 году возможно участие российского президента Владимира Путина, сообщил посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. По ее словам, уже подготовлен пакет документов, которые могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе Декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией.

«В этом году в Индонезии пройдет ряд важных асеановских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем — и я тут не могу утверждать на 100%, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию»,— сказала госпожа Воробьева «РИА Новости». Она напомнила, что в 2022 году визит господина Путина в Индонезию не состоялся.

Посол также не исключила визит президента Индонезии Джоко Видодо в Россию, например, в рамках Санкт-Петербургского экономического форума.

В Индонезии в 2022 году проходил саммит G20. От России в нем принимал участие глава МИДа Сергей Лавров.

О саммите — в материале «Ъ» «Декларация невоинственности».

Леонид Уварчев

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