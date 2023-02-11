Митингам не придумали запреты

Власти Татарстана решили пока не использовать возможности, предоставленные новым федеральным законом о митингах, и не вводить дополнительные ограничения для проведения публичных мероприятий. Как стало известно «Ъ-Казань», минюст республики подготовил проект изменений в региональный закон о митингах, предусматривающий их запрет лишь в тех местах, которые определены федеральным законом. По мнению оппозиционных политиков, такое решение «не ухудшит ситуацию, но и не улучшит ее». Они жалуются, что власти на местах «и так не согласовывают акции там, где мы хотим» и допускают их проведение лишь вдали от центра, где «никого нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Антонов Фото: Кирилл Антонов

Проект изменений в закон Татарстана «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований» разработало министерство юстиции республики. Поправки не предусматривают дополнительных мест в Татарстане, где не доаускается проведение публичных мероприятий. «Места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий, определяются в соответствии с федеральным законом»,— говорится в опубликованном проекте.

В конце прошлого года Госдума внесла поправки в федеральный закон о митингах, расширив список мест, где нельзя проводить массовые мероприятия. В него, в частности, были включены вокзалы, аэропорты, пристани, образовательные и медицинские организации, здания органов соцзащиты, детские и спортивные площадки, территории органов публичной власти, культовые здания и сооружения. Регионам было предоставлено право «дополнительно определять места», где могут быть запрещены акции, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ», а также устанавливать время проведения акций.

Кроме того, региональные власти теперь могут устанавливать «адресные или иные ориентиры, указывающие на расположение мест», где нельзя митинговать. Ранее конкретные места в региональных законах указывать было нельзя. Некоторые субъекты решили воспользоваться предоставленной возможностью. Например, в Нижегородской области власти предложили запретить публичные мероприятия на территории местного кремля и улице Большая Покровская (главная пешеходная улица Нижнего Новгорода). Однако в Татарстане министерство юстиции конкретные адреса, где могут запретить митинги, предлагать не стало.

Будущие изменения правил проведения митингов в январе обсуждали на заседании комитета Госсовета по законности и правопорядку. Тогда депутат «Единой России» Ильдар Шамилов выразил опасения, что если не установить дополнительные ограничения, то «деструктивные организации» смогут проводить «мероприятия, которые нежелательны». В качестве примера он вспомнил, как активисты Татарского общественного центра (ВТОЦ в прошлом году был признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в 1990-е годы блокировали здание администрации КамАЗа. Глава комитета Шакир Ягудин обещал, что рабочая группа при разработке закона будет учитывать «интересы всех слоев населения».

Депутат КПРФ Альберт Ягудин заявил, что «на митинги, шествия, пикетирования люди приходят не просто так, а чтобы донести до руководства страны о тех грубых нарушениях, которые происходят на местах». «На митингах, пикетированиях очень часто дельные предложения выносят, как решить ту или иную пробую проблему»,— сказал он. При этом коммунист обратил внимание, что «между президентом и простым народом очень много звеньев цепи управления, которые не только искажают, но и переворачивают всю информацию на 180 градусов».

«Ограничивая возможность пикетирования — а и так там ограничено очень много, — мы лишаем руководство страны, президента получать достоверную информацию от простого народа. Это неправильно»,— заявил он.

Первый заместитель министра юстиции Айнур Галимов тогда заметил, что Татарстану «предоставлено право определить» дополнительные места запрета. «Можно и не определять»,— предложил он.

Региональный закон о публичных мероприятиях действует с 2013 года. Изначально он запрещал проводить митинги, демонстрации и шествия в радиусе 50 м от прокуратуры, консульств, учреждений образования, здравоохранения и культовых сооружений, а также зданий, которые занимают органы государственной власти. Также акции были запрещены в радиусе 200 м от аэропортов и железнодорожных, автобусных и речных вокзалов, ближе 500 м от объектов жизнеобеспечения и военных объектов.

Однако в 2019 году Конституционный суд РФ признал неконституционными запреты субъектов на проведение акций рядом со зданиями госорганов. В результате в конце этого года парламент Татарстана отказался от такого запрета, но расширил перечень запретных мест. В него включили «территории, прилегающие» к «местам массового пребывания людей в целях обеспечения их антитеррористической защищенности», а также к «объектам метрополитена, связи, остановкам маршрутных транспортных средств». Акции также запрещаются возле территорий физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, организаций «социального обслуживания, культуры, отдыха детей и молодежи». Также собрания, митинги, шествия и демонстрации нельзя проводить «на территориях стоянок (парковок) транспортных средств» и «на территориях, предназначенных и приспособленных для отдыха несовершеннолетних и инвалидов. Против таких запретов выступала КПРФ, но закон был принят голосами депутатов «Единой России». В парламенте Татарстана тогда объясняли, что речь идет не об «абсолютных запретах»: окончательное решение о согласовании акций будут принимать чиновники на местах, учитывая «специфику» мероприятий.

Новый проект Минюста РФ по сути предлагает отказаться от прежнего широко перечня запрещенных мест, ограничившись федеральными запретами.

Вместе с тем дополнительные запретные места могут появиться в законопроекте при рассмотрении его депутатами Госсовета. Пока же документ в парламент не внесен. Он проходит антикоррупционную экспертизу.

«То, что дополнительные ограничения не вводят, это положительно»,— говорит председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин. Однако он полагает, что «это никак не повлияет на проведение публичных мероприятий». «Их и так не согласовывают там, где мы хотим их проводить»,— жалуется политик. Так, по его словам, недавно сторонник «Яблока» подавал заявку в мэрии Казани на пикет на улице Баумана, но ему разрешили проводить акцию только в так называемом «гайд-парке» (в Вахитовском районе в качестве такого места определен сквер Тинчурина возле автовокзала). «Публичное мероприятие на то и публичное, чтобы привлечь внимание масс. А если дают проводить в каком-т о парке, где никого нет, то цель мероприятия не будет достигнута»,— говорит господин Зинатуллин. Он полагает, предлагаемый минюстом закон «не ухудшит ситуацию, но и не улучшит ее».

«Законодательное регулирование публичных мероприятий в течение последних лет все больше и больше содержит ограничения»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Он объясняет, что федеральный закон в конце года был принят «чтобы создать удобства не для общественных организаций и политических партий, а для бюрократии». Однако в Татарстан, по его словам, могли посчитать, что ситуация с митингами и так «удобная». «Общественная активность сократилась в пандемию, затем началась специальная военная операция. Но, я думаю, и среди властей Татарстана есть понимание, что нельзя все запрещать. Поэтому периодически какие-то разрешения дают»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов