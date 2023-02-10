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Коммерсантъ FM
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Росстат: естественная убыль населения в 2022 году снизилась на 45%

В 2022 году естественная убыль населения снизилась на 45,5% по сравнению с 2021 годом и составила 599 616 человек, следует из данных Росстата. При этом рождаемость в том же году, по данным ведомства, снизилась на 6,9%, до 1 306 162 детей. Смертность в 2022 году снизилась на 22,1%, почти до 2 млн человек.

В декабре 2022 года, по данным Росстата, родились 108 325 детей, умерли 164 540 человек. Естественная убыль населения в декабре сократилась на 42,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составила 56 215 человек.

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