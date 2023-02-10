Отели двух столиц подготовили спецпредложения к Дню влюбленных

Московский The Carlton предлагает множество предложений к Дню Святого Валентина. Среди них — настоящая романтическая сказка. Запоминающиеся мгновения в элегантном сьюте или люксе с шампанским, сладостями и цветочными композициями, неспешным завтраком, посещением спа с бассейном и 30-минутный массаж, а также поздний (до 15:00) выезд из отеля помогут приостановить время и ускользнуть от реальности. Вечером 14 февраля есть возможность посетить ужин в ресторане отеля O2 Lounge с завораживающим видом на вечернюю Москву. Особую атмосферу романтики в этот вечер создадут диджей и саксофонист. Для тех кто предпочитает уединение, на террасе есть три панорамных беседки.

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Петербургский Four Seasons Hotel Lion Palace подготовил сценарий романтического побега. Его составляющие: номер в отеле, расположенном во дворце XIX века, роскошное путешествие для двоих в Luceo Spa, и ужин, полный итальянской страсти. При бронировании номера категории «люкс» на две ночи, третью отель предоставляет в подарок. Шеф-повар ресторана Percorso приготовит праздничный ужин из пяти курсов, который пройдет в сопровождении оперных голосов Игоря Кроля и Натальи Величко. Команда консьержей поможет организовать программу, которая приятно удивит даже самых давних поклонников Петербурга.