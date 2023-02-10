Футбольные клубы Крыма и Севастополя обсудят вопросы безопасности на конференции РФС

Футбольные клубы Крыма и Севастополя примут участие в конференции Российского футбольного союза по вопросам безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Всего заочно участие в конференции, которая пройдет 14 и 15 февраля, примут восемь крымских клубов. Консультации участникам проведет департамент безопасности ФНЛ.

Осенью прошлого года стало известно, что футбольные команды Крыма и Севастополя смогут выступать в ФНЛ с сезона 2023–2024 годов.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram