Группа депутатов и сенаторов предложила разрешить бесплатную парковку на три часа у соцобъектов

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий бесплатно парковать автомобили на платных парковках вблизи объектов социальной инфраструктуры на три часа. Его внесли депутаты ЛДПР, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что в российском законодательстве нет прямого запрета на создание платных парковок вблизи объектов социнфраструктуры, в том числе больниц и школ. В результате, считают авторы инициативы, такие парковки создаются, что может быть затруднительным для многих россиян в условиях падениях доходов. Беспрепятственный доступ к этим объектам также не предусмотрен для инвалидов.

В связи с этим авторы законопроекта предлагают разрешить бесплатную парковку на три часа вблизи социальных учреждений. При этом для автомобилей со знаком «Инвалид» предлагается установить бесплатную парковку бессрочно.

Лусине Баласян