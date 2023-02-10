В Краснодарском крае похолодает до -18 градусов

Температура воздуха в горах Краснодарского края в ночь до 11 февраля опустится до -13…-18 градусов. Об этом сообщает Краснодарский гидрометцентр. Такая температура ожидается и в восточной части региона. Днем столбик термометра в горах поднимется до -4..-9 градусов.

В целом, по данным синоптиков, погода в ближайшие выходные будет переменчивой. 11 февраля ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер западной четверти 4–9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, на Черноморском побережье с переходом на северную четверть 6–11 м/с. В целом по региону температура воздуха ночью составит -8…-13 градусов, днем — -3…+2 градуса. Температура воздуха на Черноморском побережье ночью +1…-4 градуса; днем 1…6 градусов, по северу участка Анапа — Геленджик -2…+3 градуса.

В воскресенье, 12 февраля, погода начнет портится, отмечают в гидрометцентре. Местами пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. К концу дня в отдельных районах южной половины края ожидаются сильные осадки. Также синоптики предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях и гололедице.

Ветер по краю западной четверти 5–10 м/с, местами порывы 15–18 м/с. На Черноморском побережье ветер прогнозируется южный с переходом на западную четверть 6–11 м/с, местами 12–14 м/с, днем местами на участке Анапа — Геленджик возможны порывы 15–18 м/с. Температура воздуха по краю ночью -3…-8 градусов, местами при прояснении -8…-13 градусов; днем 12 февраля 1…6 градусов. В горах ночью столбик термометра опустится до -9…-14 градусов, днем -2…-7 градусов. Температура воздуха на Черноморском побережье ночью +4…-1 градусов; днем 2…7 градусов.

В начале новой рабочей недели синоптики прогнозируют понижение температуры и осадки.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram