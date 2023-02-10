В Сочи водитель самосвала внезапно умер за рулем

В Сочи 60-летний водитель самосвала скоропостижно скончался прямо за рулем транспортного средства. Информацию об этом «Ъ-Кубань» подтвердили в пресс-службе УВД курорта.

Как пишет Telegram-канал «ЧП Сочи», инцидент произошел в поселке Дагомыс на ул. Российской утром 10 февраля. По словам очевидцев, водителю внезапно стало плохо за рулем, и, давая задний ход, он зацепил припаркованный автомобиль.

Точная причина смерти мужчины неизвестна. По данному факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Александр Орлов

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