AVA Group взял курс на цифровизацию и объединение /Инновации для профессионалов от AVA Group

Инвестиционно-строительный холдинг AVA Group собрал профессионалов рынка недвижимости для подведения итогов прошлого года и обсуждения планов 2023 г.

Мероприятие началось с торжественного награждения лучших партнёров по итогам продаж в 2022 году жилых комплексов «Летний», «Кислород», «Министерские озера».

Событие объединило агентов недвижимости, инвесторов, ведущих экспертов и специалистов отдела продаж AVA Group для обсуждения перспектив рынка в текущем году. Главными темами встречи стали создание двух профессиональных сообществ - «Клуб инвесторов» и «Клуб агентов», где партнёры компании смогут первыми воспользоваться лучшими предложениями, а также стать участниками корпоративных и обучающих программ для профессионалов рынка недвижимости.

С 2022 года холдинг AVA Group активно внедряет новые цифровые проекты, часть из которых уже успешно работают. В ноябре прошло года сообществу агентов по недвижимости был презентован цифровой продукт для специалистов – цифровая платформа, где партнеры компании могут вести своего клиента по сделке без посещения офиса, оформлять все необходимые документы и взаиморасчеты. На мероприятии партнёрам была презентована версия 2:0 с новым функционалом.

Второй инновационный продукт, который поможет проводить сделки удаленно, при этом погрузив клиента в реальность, – сенсорная панель. Разработчики нового подразделения AVA Group по цифровизации оцифровали карту города – курорта и до мельчайших подробностей детализировали объекты холдинга, вплоть до прогулки по квартире с возможным дизайном. Данный цифровой проект, разработанный специалистами компании AVA Group, по оценке экспертов, позволит проводить показы и продажи онлайн, увеличить количество сделок.

В финале был анонсирован новый конкурс для агентов по недвижимости, который в течение года определит лучшего «Секретного агента AVA Group». Итоги конкурса будут подведены на финальном предновогоднем мероприятии.

«Время не стоит на месте. Современные реалии диктуют применение новых технологий. Мы считаем, что формула успеха выглядит просто: партнёрство и объединение, автоматизация бизнес-процессов и внедрение современных технологий позволят сохранить и укрепить лидерские позиции, добиться желаемых результатов», - отметила вице-президент по коммерции и цифровизации Фоменко Татьяна, обратившись к участникам мероприятия.

Инвестиционный холдинг AVA Group с 2007 года строит жилые, коммерческие объекты, а также здания общественного назначения. За это время построено и введено в эксплуатацию более 1,5 млн кв. недвижимости. В сданных домах в Краснодаре, Сочи, Анапе, Москве живет более 50 000 семей. В Сочи AVA Group реализует два проекта комплексного развития территорий - ЖК «Летний» в микрорайоне Кудепста и ЖК «Кислород» в микрорайоне Бытха. В жилом комплексе «Министерские озёра» девелопер ведёт строительство современной школы на 1100 мест. В 2022 году были открыты новые представительства AVA Group в Красноярске, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других городах. Продолжается развитие новых направлений деятельности – It-направление, гостеприимство и медицина, производство строительных материалов.

AVA Group – инвестиционно-строительный холдинг, основанный в 2007 году. Предприятия AVA Group ведут деятельность в Краснодаре, Сочи, Анапе и Московском регионе. Штаб-квартира расположена в г. Краснодар. AVA Group осуществляет развитие жилой и коммерческой недвижимости, полный цикл строительных работ, управление жилыми, гостиничными и медицинскими объектами, производство стройматериалов, а также оказывает логистические услуги. ЖК "Летний" - застройщик ООО "СЗ "Громитус", ЖК "Кислород" - застройщик ООО "СЗ "Кислород», ЖК "Министерские озера" - застройщик ООО "СЗ "АВА Сочи", с проектными декларациями можно ознакомиться на сайте: https://наш.дом.рф/

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