Следствие формирует директорский корпус

8 февраля следователи задержали бывшего исполняющего обязанности ОАО «Соликамский магниевый завод» Вахтанга Джикгаева в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. По предположениям источников, господин Джикгаев подозревается в хищении средств предприятия под видом исполнения договоров на оказание заводу юридических услуг. Это дело было возбуждено летом прошлого года изначально в отношении неустановленных лиц. Решением суда Вахтангу Джикгаеву запрещено общаться с рядом коллег, которые проходят по делу свидетелями. Тем временем следственные органы МВД окончили предварительное следствие по делу другого бывшего директора СМЗ — Артура Уртаева. Его обвиняют в хищении 250 млн руб. средств завода. Сам господин Уртаев вины не признает и говорит, что экс-акционер предприятия Игорь Пестриков уже вернул деньги заводу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О том, что бывший исполняющий обязанности директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Вахтанг Джикгаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере со средствами предприятия, «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. По их данным, 8 февраля господин Джикгаев был вызван на допрос, после которого задержан. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде залога, сумму которого собеседники назвать не смогли. При этом они уточнили, что Вахтангу Джикгаеву, занимающему сейчас должность замдиректора СМЗ, запрещено общаться с рядом коллег, которые проходят свидетелями по делу, а также покидать жилое помещение в определенный период времени. По словам источников, для его проживания завод выделил номер в корпоративном профилактории.

Вахтанг Джикгаев был назначен и. о. директора ОАО «Соликамский магниевый завод» в июне прошлого года, после того как суд отправил в СИЗО его предыдущего руководителя Артура Уртаева. По версии следствия, последний похитил путем растраты 250 млн руб. при соучастии экс-акционера СМЗ Игоря Пестрикова. Приказ о назначении господина Джикгаева, который был его замом и отвечал за финансы, обвиняемый подписал в следственном изоляторе. Затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Вахтанг Джикгаев руководил заводом до начала этого года, когда новый совет директоров прекратил его полномочия. При этом на предприятии он остался в должности заместителя директора.

Уголовное дело, в рамках которого был задержан господин Джикгаев, как подозревают источники, связано с договорами на оказание обществу юридических услуг. Оно было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) летом прошлого года изначально в отношении неустановленных лиц. Как ранее рассказывали собеседники «Ъ-Прикамье», расследованием занимается ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю. В прошлом году СМЗ заключил три договора на оказание аудиторских услуг на общую сумму около 10 млн руб. По крайней мере, один из них предполагал 100%-ную предоплату. Источники говорят, что ранее аналогичные услуги обходились АО примерно в 1 млн руб., а сумма ущерба по делу якобы может составить около 2 млн руб.

Что касается Артура Уртаева, то 10 февраля ему не удалось обжаловать в апелляции очередное решение суда о продлении ему срока содержания под стражей до 6 апреля. Напомним, господин Уртаев был заключен в следственный изолятор решением Соликамского городского суда, но апелляционная инстанция смягчила ему меру пресечения, отправив под домашний арест. В конце декабря обвиняемый снова был отправлен в СИЗО.

Защитник Артура Уртаева, адвокат Екатерина Жукова в ходе процесса ходатайствовала о замене действующей меры пресечения на более мягкую: домашний арест, залог или запрет определенных действий. По ее мнению, в каждом ходатайстве о продлении меры следствие приводит одинаковые аргументы, в том числе те, что ее доверитель может скрыться от следствия и помешать установлению истины по делу. При этом предварительное следствие по делу завершено, потерпевшая сторона и обвиняемый готовятся знакомиться с его материалами. К тому же госпожа Жукова считает, что расследование было организовано неэффективно, а дело заволокичено. Кроме того, адвокат отметила, что Игорь Пестриков вернул заводу 250 млн руб., в хищении которых обвиняют Артура Уртаева.

Сам Артур Уртаев заявил, что не намерен скрываться, а при нахождении под домашним арестом он выполнял все требования ФСИН. «С 26 ноября по 6 декабря 2022 года я находился в больнице с инфарктом, был там один, без какого-либо контроля. Если бы хотел скрыться, я бы скрылся»,— убеждал суд обвиняемый.

По мнению прокурора Андрея Лядова, суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение. Он напомнил, что обвиняемый нарушил условия домашнего ареста, после чего следствие в конце декабря прошлого года было вынуждено обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения, которое было удовлетворено.

В ходе судебного заседания выяснилось также, что в конце февраля Артуру Уртаеву было предъявлено обвинение в покушении на растрату в особо крупном размере. Речь тоже идет о попытке хищения средств СМЗ. Подробности дела при рассмотрении жалобы не раскрывались. В итоге Пермский краевой суд оставил обвиняемого под стражей.

Дмитрий Астахов