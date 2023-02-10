Житель Сочи несколько раз выстрелил по окнам больницы после ссоры с бывшей женой

Полиция Лазаревского района Сочи возбудила уголовное дело в отношении местного жителя стрелявшего по окнам больницы в Дагомысе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

С заявлением на мужчину обратилась его бывшая жена. Она сообщила, что тот несколько раз выстрелил по зданию медучреждения, где она работает, а после этого скрылся — это произошло после ссоры между бывшими супругами. В результате инцидента никто не пострадал – от выстрелов разбились только окна в аптечном пункте, расположенном на территории больницы.

Вскоре после этого злоумышленника удалось задержать, он был пьян. На него составили административный протокол и назначили 10 суток ареста. Скрываясь после стрельбы, он выбросил в кусты ружье, похожее на охотничье, однако полицейские смогли его найти. В УВД установили, что оружие мужчина хранил незаконно.

Сейчас также решается вопрос об избрании для злоумышленника меры пресечения по делу о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Александр Орлов

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