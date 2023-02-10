В Симферополе начали прокурорскую проверку из-за отключения водоснабжения для 3 тысяч человек

Прокуратура Крыма начала проверку по факту отключения водоснабжения домов, в которых проживают 3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации администрации Симферополя, авария на водоводе произошла днем 10 февраля. Без водоснабжения в настоящее время остаются порядка 50 улиц города. Ограничено водоснабжение микрорайона Сергеевка, улиц Фрунзе, Рубцова, Грибоедова, Блюхера, Щорса, Комсомольской, Федько, Смирнова, Крупской и других.

Ведутся восстановительные работы. Жителям подвозят питьевую воду. Сообщается, что ремонт сетей окончится к 23:00.

В ходе проверки будет дана оценка исполнения ответственными службами норм законодательства в сфере ЖКХ.

Анастасия Донскова

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